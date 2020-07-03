Еврокомиссия разрешила использовать первый препарат для лечения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Европейская Комиссия предоставила разрешение на коммерциализацию лекарственного средства “Ремдесивир”, что сделало его первым лекарственным средством, который разрешен на уровне ЕС для лечения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейской комиссии.
“Сегодня Европейская Комиссия предоставила разрешение на коммерциализацию лекарственного средства „Ремдисивир“, что сделало его первым лекарственным средством, который разрешен на уровне ЕС для лечения COVID-19. Это разрешение по ускоренной процедуре выдается после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), после чего он утверждается странами-членами ЕС”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные о “Ремдисивире” рассматривались в исключительно короткие сроки в рамках ускоренной процедуры досмотра, которую используют в EMA во время чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения для оценки данных по мере их поступления. Это позволило разрешить в течение недели, вместо стандартного срока в 67 дней.
“Сегодняшний разрешение на первое лекарство для лечения COVID-19 является важным шагом вперед в борьбе с этим вирусом. Мы предоставляем это разрешение меньше чем через месяц после подачи заявки, что четко демонстрирует решимость ЕС быстро реагировать, когда появятся новые методы лечения”, — сказала комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов питания Стелла Кириакидес.
Указано, что лекарства получили разрешение на коммерциализацию, что позволит облегчить доступ к лекарственным средствам, в том числе, в случае чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в мае Япония одобрила экспериментальный препарат “Ремдисивир” для лечения больных COVID-19.