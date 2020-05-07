Японія схвалила експериментальний препарат для лікування хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату ремдезівіру для лікування хворих на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату ремдезівіру для лікування хворих на коронавірус із вираженими симптомами”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що минулого тижня вчені з США оприлюднили новину про можливе лікування коронавірусу - докази того, що експериментальний препарат може допомогти пацієнтам швидше одужати від інфекції.
Американська агенція з контролю за продуктами харчування та лікарськими препаратами дозволила ремедезівір для екстреного застосування у пацієнтів із тяжким станом через хворобу.
“Міністерство охорони здоров'я та добробуту Японії надало спеціальне схвалення препарату, розробленого американською компанією Gilead Pharmaceutical, лише через три дні після подання заявки на затвердження”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Трамп вважає, що вакцину від коронавірусу створять в США до кінця року.