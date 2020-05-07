Япония одобрила экспериментальный препарат для лечения больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата ремдезивира для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата ремдезивира для лечения больных коронавирусом с выраженными симптомами", - сообщили в СМИ.
Указано, что на прошлой неделе ученые из США обнародовали новость о возможном лечении коронавируса - доказательства того, что экспериментальный препарат может помочь пациентам быстрее выздороветь от инфекции.
Американское агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами разрешила ремедезивир для экстренного применения у пациентов с тяжелым состоянием из-за болезни.
"Министерство здравоохранения и благосостояния Японии предоставило специальное одобрение препарату, разработанного американской компанией Gilead Pharmaceutical, спустя три дня после подачи заявки на утверждение", - говорится в сообщении.
Напомним, Трамп считает, что вакцину от коронавируса создадут в США до конца года.