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Япония одобрила экспериментальный препарат для лечения больных COVID-19

Киев • УНН

 • 31435 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата ремдезивира для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Япония одобрила экспериментальный препарат для лечения больных COVID-19

"Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата ремдезивира для лечения больных коронавирусом с выраженными симптомами", - сообщили в СМИ.

Указано, что на прошлой неделе ученые из США обнародовали новость о возможном лечении коронавируса - доказательства того, что экспериментальный препарат может помочь пациентам быстрее выздороветь от инфекции.

Американское агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами разрешила ремедезивир для экстренного применения у пациентов с тяжелым состоянием из-за болезни.

"Министерство здравоохранения и благосостояния Японии предоставило специальное одобрение препарату, разработанного американской компанией Gilead Pharmaceutical, спустя три дня после подачи заявки на утверждение", - говорится в сообщении.

Напомним, Трамп считает, что вакцину от коронавируса создадут в США до конца года.

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