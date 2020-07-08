Кабмин поручил подготовить проект акта о выделении средств на закупку лекарств от COVID-19

"Прошу поддержать следующее протокольное поручение. Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов и другими заинтересованными органами исполнительной власти подготовить и подать в установленном порядке Кабинету министров для рассмотрения на очередном заседании проект акта о выделении средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствий для принятия мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемии и пандемии острой респираторной болезни COVID-19,... в частности на закупку лекарственных средств для лечения... COVID-19 ... и лечения орфанных заболеваний", - сказал Степанов.

Соответствующее поручение внесли в протокольное заседание.

Напомним, Украина ведет переговоры о закупке лекарств для 8 тыс. больных COVID-19.