В Минздраве рассказали о ситуации с поставками лекарств

"Хочу поделиться результатами работы финансово-экономического блока Министерства здравоохранения Украины и, в частности, состоянием закупок в медицинском секторе. По состоянию на 1 июля 2020 года, МОЗ Украины обеспечило поступление лекарственных средств и медицинских изделий на +25% по сравнению с мартом 2020 года. Сокращенно дебиторскую задолженность международных закупщиков на 1,6 млрд грн. Сейчас по большинству программ централизованных закупок мы видим достаточно стабильную ситуацию. Уровень обеспеченности лекарств по имеющимся остаткам в регионах составляет около 75-85% соответственно по разным программам. До конца года мы ожидаем поставки в региональные больниці за бюджеты 2018 и 2019 на сумму 4,2 млрд грн", - сказала Шаталова.

Она отметила, что в конце прошлого месяца поступило лекарств на сумму в 700 млн гривен. Они готовятся к распределению в регионы.

"Вместе с тем, Министерство здравоохранения рассматривает ситуацию по некоторым поставам по направлениям: туберкулез, антиретровирусной терапии и иммуносупрессии в предыдущие годы. Вопрос у нас вызывают те факты, что некоторые обращения международных поставщиков не обрабатывались в течение долгого времени. Например, по программе трансплантации. Вопрос сейчас требовал урегулирования. Программа развития Организации Объединенных Наций в Украине наконец-то нашла совместно с Министерством здравоохранения выход из этой ситуации, и в конце этого месяца мы уже получим те лекарства, в которых как раз нуждаются наши пациенты", - добавила Шаталова.

По ее словам, так же с 2017 года тянется вопрос о переходных остатках средств компании ЮНИСЕФ по закупке антиретровирусной терапии.

"Из года в год этот вопрос переносился, откладывался, без видимых на то оснований. И международные переплаты, вместо того, чтобы использовать их эффективно для нужд пациента, они оставались на счетах компании. Силами нашей команды, постановлением Кабинета министров от 27 мая 2020 года этот вопрос был урегулирован и средства разблокированы до конца 2020 года. Мы ожидаем поставку лекарств за эти средства до конца октября. До этого периода, остатков лекарств, которые есть на складах в больницах, хватает на удовлетворение потребностей пациентов. Дополнительно для обеспечения непрерывности лечения Центр общественного здоровья согласовал возможности закупки таких лекарств за средства глобального фонда", - отметила Шаталова.

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Она добавила, что закупку антиретровирусных препаратов за средства 2020 года будет осуществлять ГП "Медицинские закупки".

"Сейчас решаем вопрос о поставке лекарств от туберкулеза. Я напомню, что в связи с карантинными и противоэпидемическими мероприятиями в Индии, фармкомпании которой являются основными поставщикам этого направления, возникли задержки и перебои в снабжении на несколько месяцев. Международные закупщики и компании проинформировали на прошлой неделе о том, что все вопросы по ускорению поставок были ими рассмотрены, получены. И проинформировали, что первая часть лекарств поступит уже до конца этого месяца, другие лекарства - планируют к поставке до середины сентября", - отметила Шаталова.

Напомним, в июне Минздрав разместил тендеры на приобретение медпрепаратов для больных онкологическими заболеваниями.