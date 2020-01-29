У МОЗ розповіли, скільки лікарів оглядають пасажирів з Китаю у "Борисполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Міжнародному аеропорту “Бориспіль” вчора працювало шість лікарів для перевірки туристів з Китаю через коронавірус. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі МОЗ.
“Всі прямі рейси, які прилітають з Китаю перевіряються”, — сказали в пресслужбі.
На запитання журналіста, скільки медиків працює в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”, у пресслужбі відповіли: “... минулого разу працювало шість осіб. Завтра не знаю, в залежності від кількості пасажирів”.
Також, за інформацією пресслужби, сьогодні лікарі не працювали, адже не було прямого літака з Китаю.
Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту “Бориспіль” окрім епідеміологів санітарно-карантинних підрозділів Міністерства охорони здоров’я працюють бригади екстреної допомоги МОЗ для перевірки туристів з Китаю через коронавірус.
Також, зазначається, що в аеропорту “Бориспіль” не обстежують пасажирів з Китаю, що прибувають непрямими рейсами.
Як повідомлялося, з наступного тижня припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм.