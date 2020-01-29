В Минздраве рассказали, сколько врачей осматривают пассажиров из Китая в "Борисполе"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" вчера работало шесть врачей для проверки туристов из Китая из-за коронавируса. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе МОЗ.
"Все прямые рейсы, которые прилетают из Китая проверяются", - сказали в пресс-службе.
На вопрос журналиста, сколько медиков работает в Международном аэропорту "Борисполь", в пресс-службе ответили: "... в прошлый раз работало шесть человек. Завтра не знаю, в зависимости от количества пассажиров".
Также, по по информации пресс-службы, сегодня врачи не работали, ведь не было прямого самолета из Китая.
Напомним, в Международном аэропорту "Борисполь" кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения работают бригады экстренной помощи Минздрава для проверки туристов из Китая из-за коронавируса.
Также отмечается, что в аэропорту "Борисполь" не обследуют пассажиров из Китая, прибывающих косвенным рейсами.
Как сообщалось, со следующей недели прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем.