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З наступного тижня припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. З 3 лютого перевізник SkyUp припиняє єдине пряме авіасполучення України з Китаєм. Про це під час пресбрифінгу на тему: “Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV” повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, передає кореспондент УНН.

З наступного тижня припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм

“Єдине пряме сполучення з Китаєм — перевізник (SkyUp, — ред.) оголосив, що він припиняє це сполучення поки ситуація не зміниться. З 3 лютого у нас не буде прямого сполучення”, — сказав Андрій Скіпальський.

Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту “Бориспіль” окрім епідеміологів санітарно-карантинних підрозділів Міністерства охорони здоров’я працюють бригади екстреної допомоги МОЗ для перевірки туристів з Китаю через коронавірус.

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