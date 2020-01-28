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Со следующей недели прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем

Киев • УНН

 • 16387 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. С 3 февраля перевозчик SkyUp прекращает единственное прямое авиасообщение Украины с Китаем. Об этом во время пресбрифингу на тему: “О ситуации по коронавирусной инфекции 2019-nCoV” сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает корреспондент УНН.

Со следующей недели прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем

“Единственное прямое сообщение с Китаем — перевозчик (SkyUp, — ред.) объявил, что он прекращает это сообщение пока ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения”, — сказал Андрей Скипальский.

Напомним, в Международном аэропорту “Борисполь” кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения работают бригады экстренной помощи Минздрава для проверки туристов из Китая из-за коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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