Со следующей недели прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. С 3 февраля перевозчик SkyUp прекращает единственное прямое авиасообщение Украины с Китаем. Об этом во время пресбрифингу на тему: “О ситуации по коронавирусной инфекции 2019-nCoV” сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает корреспондент УНН.
“Единственное прямое сообщение с Китаем — перевозчик (SkyUp, — ред.) объявил, что он прекращает это сообщение пока ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения”, — сказал Андрей Скипальский.
Напомним, в Международном аэропорту “Борисполь” кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения работают бригады экстренной помощи Минздрава для проверки туристов из Китая из-за коронавируса.