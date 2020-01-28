Со следующей недели прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем

“Единственное прямое сообщение с Китаем — перевозчик (SkyUp, — ред.) объявил, что он прекращает это сообщение пока ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения”, — сказал Андрей Скипальский.

Напомним, в Международном аэропорту “Борисполь” кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения работают бригады экстренной помощи Минздрава для проверки туристов из Китая из-за коронавируса.