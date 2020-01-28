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В аеропорту "Бориспіль" не обстежують пасажирів з Китаю, що прибувають непрямими рейсами

Київ • УНН

 • 15116 перегляди

КИЇВ 28 січня. УНН. В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" проводиться температурний скринінг тільки пасажирів прямих рейсів з Китайською народною республікою. Обстеження туристів, які приїжджають в Україну трансферними рейсами або з пересадками наразі не відбувається і поки не планується. Про це під час пресбрифінгу на тему "Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV" повідомив виконуючий обов’язки генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я" МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

В аеропорту "Бориспіль" не обстежують пасажирів з Китаю, що прибувають непрямими рейсами

"Температурний скринінг по пасажирам, які приїжджають в Україну трансферними рейсами або з пересадками наразі не відбувається і поки що не планується впроваджувати, оскільки на це немає відповідних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і насправді це дуже велике сполучення", - сказав Ігор Кузін.

Він зазначив, що наразі по трансферним рейсам, або по рейсам з пересадкою – система реагування система відстеження контактних працює наступним чином: вона буде задіяна, якщо комусь на борту літака стане погано і він про це повідомить бортпровіднику.

"Це звичайна рекомендація IATA, тобто агенція по безпеці авіаперельотів. І в такому випадку буде повідомлення у відповідний лабораторний центр на повітряному виді транспорту і лікар-епідеміолог збере усю необхідну контактну інформацію від усіх пасажирів, які будуть перебувати на цьому борту", - зазначив Ігор Кузін.

Він також додав, що пасажирам прямого сполучення з Китаєм проводиться не лише температурний скринінг, але ще й роздача певних інформаційних матеріалів, а також збір персональної інформації по усім подорожуючим для можливого відстеження контактних осіб.

"Зараз запроваджено температурний скринінг прямих рейсів з Китайською народною республікою", - додав Ігор Кузін.

Нагадаємо, з наступного тижня припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм.

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