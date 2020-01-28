В аэропорту "Борисполь" не обследуют пассажиров из Китая, прибывающих непрямыми рейсами

КИЕВ 28 января. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" проводится температурный скрининг только пассажиров прямых рейсов из Китайской народной республикой. Обследование туристов, которые приезжают в Украину трансфертными рейсами или с пересадками пока не происходит и пока не планируется. Об этом во время пресс-брифинга на тему "О ситуации по коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил исполняющий обязанности генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья" Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.