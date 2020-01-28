В аэропорту "Борисполь" не обследуют пассажиров из Китая, прибывающих непрямыми рейсами
Киев • УНН
КИЕВ 28 января. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" проводится температурный скрининг только пассажиров прямых рейсов из Китайской народной республикой. Обследование туристов, которые приезжают в Украину трансфертными рейсами или с пересадками пока не происходит и пока не планируется. Об этом во время пресс-брифинга на тему "О ситуации по коронавирусной инфекции 2019-nCoV" сообщил исполняющий обязанности генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья" Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"Температурный скрининг по пассажирам, которые приезжают в Украину трансфертными рейсами или с пересадками, пока не происходит и пока не планируется внедрять, поскольку на это нет соответствующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и на самом деле это очень большое сообщение", - сказал Игорь Кузин.
Он отметил, что сейчас по трансферным рейсам, либо по рейсам с пересадкой - система реагирования система отслеживания контактных работает следующим образом: она будет задействована, если кому-то на борту самолета станет плохо и он об этом сообщит бортпроводнику.
"Это обычная рекомендация IATA, то есть агентство по безопасности авиаперелетов. И в таком случае будет сообщение в соответствующий лабораторный центр на воздушном виде транспорта и врач-эпидемиолог соберет всю необходимую контактную информацию от всех пассажиров, которые будут находиться на этом борту", - отметил Игорь Кузин.
Он также добавил, что пассажирам прямого сообщения с Китаем проводится не только температурный скрининг, но еще и раздача определенных информационных материалов, а также сбор персональной информации по всем путешествующим для возможного отслеживания контактных лиц.
"Сейчас введен температурный скрининг прямых рейсов из Китайской народной республикой", - добавил Игорь Кузин.
Напомним, со следующей недели прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем.