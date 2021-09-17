У МОЗ пояснили, як комбінувати вакцини Moderna і Pfizer для першої та другої доз щеплення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У випадку коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге - можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки. Про це інформує УНН з посиланням на дані МОЗ у Facebook.
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"У випадку коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге - можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки. Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів", - зазначають в МОЗ.
Деталі
МОЗ України у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини. Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.
"Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним", - запевнили в відомстві.
Доповнення
За добу 16 вересня в Україні зафіксували 6 624 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало від хвороби 1 914 осіб. Загалом з початку пандемії виявили понад 2,32 млн випадків.
В Україні стартував п'ятий етап вакцинації від COVID-19. Вакцинуватись від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні можуть всі громадяни, старші 18 років.
Так, станом на 17 вересня в Україні 122 906 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 72 201 людина, повністю імунізовані - 50 705 людей. При цьому, загалом зробили вже 11,2 мільйона щеплень.