В Минздраве объяснили, как комбинировать вакцины Moderna и Pfizer для первой и второй доз прививки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В случае если первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую - можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава в Facebook.
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"В случае если первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую - можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот. Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней", - отмечают в Минздраве.
Детали
Минздрав Украины в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины. Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.
"Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech безопасно и эффективно", - заверили в ведомстве.
Дополнение
За сутки 16 сентября в Украине зафиксировали 6 624 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели от болезни 1 914 человек. Всего с начала пандемии обнаружили более 2,32 млн случаев.
В Украине стартовал пятый этап вакцинации от COVID-19. Прививаться от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине могут все граждане старше 18 лет.
Так, по состоянию на 17 сентября в Украине 122 906 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированы - 50 705 человек. При этом, в целом сделали уже 11,2 миллиона прививок.