У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зафіксована у Львівській, Рівненській, Івано-Франківській областях та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області — 132, Рівненській області — 88, Івано-Франківській області — 67 та місті Київ — 76”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Україні на 8:50 17 липня зафіксовано вже понад 57,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби — понад 800.