У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

“Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області — 132, Рівненській області — 88, Івано-Франківській області — 67 та місті Київ — 76”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 17 липня зафіксовано вже понад 57,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби — понад 800.