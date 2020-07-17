В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской областях и городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 132, Ровенской области - 88, Ивано-Франковской области - 67 и городе Киев - 76", - отметил он.
Напомним, в Украине 8:50 17 июля зафиксировано уже более 57,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.