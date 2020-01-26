У МОЗ Китаю повідомили, що не можуть спрогнозувати можливі ризики від мутації коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Здатність передачі коронавірусу стає все сильнішою, і інфекція може продовжувати поширюватись, повідомила Національна комісія з охорони здоров’я Китаю у неділю, 26 січня. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
"Міністр національної комісії з охорони здоров'я Ма Сяовей, виступаючи на пресбрифінгу, заявив, що знання влади про новий вірус є обмеженими, і вони не мають ясності щодо ризиків, що можуть бути спричинені мутаціями вірусу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, за словами чиновника, інкубаційний період коронавірусу може становити від одного до 14 днів, і що вірус так само може бути небезпечним у цей період.
Як повідомлялося раніше в УНН, Китай вводить заборону на торгівлю дикими тваринами через спалах коронавірусу.
Нагадаємо, кількість хворих на коронавірус у Китаї зросла до 56 загиблих.