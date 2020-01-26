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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минздраве Китая сообщили, что не могут спрогнозировать возможные риски от мутации коронавируса

Киев • УНН

 • 15476 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Способность передачи коронавируса становится все сильнее, и инфекция может продолжать распространяться, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению Китая в воскресенье, 26 января. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

В Минздраве Китая сообщили, что не могут спрогнозировать возможные риски от мутации коронавируса

"Министр национальной комиссии по здравоохранению Ма Сяовэй, выступая на пресс-брифинге, заявил, что знания власти о новом вирусе ограничены, и они не имеют ясности относительно рисков, которые могут быть вызваны мутациями вируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по словам чиновника, инкубационный период коронавируса может составлять от одного до 14 дней, и вирус может быть так же опасен в этот период.

Как сообщалось ранее в УНН, Китай вводит запрет на торговлю дикими животными из-за вспышки коронавируса.

Напомним, количество больных на коронавирус в Китае возросло до 56 погибших.

Украинские Национальные Новости

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