У Москві загорілась будівля «Известия хол»

У центрі Москви спалахнула будівля "Известия хол", вогнем охоплена покрівля приміщення, пише SHOT. Попередньо, внаслідок пожежі постраждалих немає, передає УНН.

Деталі

На Пушкінській площі в центрі Москви почалася пожежа в будівлі "Известия хол", на місці працюють пожежники.

Як зазначає SHOT, пожежа швидко поширюється усередині будівлі, а з даху валить густий чорний дим. Телеграм канал також опублікував кадри пожежі. На місце події приїхало кілька машин МНС, інформації про постраждалих немає.

Вогняна заграва у небі: вночі у москві спалахнула масштабна пожежа поблизу нафтопереробного заводу