У Москві загорілась будівля «Известия хол»
Київ • УНН
У центрі Москви загорівся дах будівлі "Известий-Холу", охопивши полум'ям всю покрівлю.
У центрі Москви спалахнула будівля "Известия хол", вогнем охоплена покрівля приміщення, пише SHOT. Попередньо, внаслідок пожежі постраждалих немає, передає УНН.
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На Пушкінській площі в центрі Москви почалася пожежа в будівлі "Известия хол", на місці працюють пожежники.
Як зазначає SHOT, пожежа швидко поширюється усередині будівлі, а з даху валить густий чорний дим. Телеграм канал також опублікував кадри пожежі. На місце події приїхало кілька машин МНС, інформації про постраждалих немає.
Вогняна заграва у небі: вночі у москві спалахнула масштабна пожежа поблизу нафтопереробного заводу13.02.24, 12:04 • 22919 переглядiв