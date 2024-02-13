Вогняна заграва у небі: вночі у москві спалахнула масштабна пожежа поблизу нафтопереробного заводу
Київ • УНН
В ніч на 13 лютого жителі московських районів Капотня, Мар'їно і Братеєво спостерігали у небі вогняну заграву в районі нафтопереробного заводу "Газпромнефть".
В ніч на 13 лютого у москві в районі нафтопереробного заводу "Газпромнафти" у небі з'явилась вогняна заграва. Про це пишуть місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють у мережі, жителі районів Капотня, Мар'їно і Братеєво близько о 02:30 13 лютого спостерігали у небі вогняну заграву.
Очевидці також повідомили, що на місце поспішали швидка і дві пожежні машини. Натомість в московському управлінні МНС стверджували, що нібито "діючих пожеж на території Москви немає". Інформація про постраждалих також не надходила
Дехто з росіян допускає, що вогняна заграва виникла начебто через те, що на НПЗ проводяться планові роботи зі спалювання палива.
С-400 у москві: партизани з'ясували координати системи ППО у столиці рф27.01.24, 10:36 • 100992 перегляди
Доповнення
Зазначається, що НПЗ "Газпромнєфті" в Капотні забезпечує 40% потреб москви в бензині і 50% в дизельному паливі, а також є основним постачальником палива для столичних аеропортів.
Нагадаємо
Минулого тижня, 9 лютого, безпілотники СБУ вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах у краснодарському краї – не тільки по ільському, але й по афіпському підприємствах.