Огненное зарево в небе: ночью в москве вспыхнул масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода

В ночь на 13 февраля в москве в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефти" в небе появилось огненное зарево. Об этом пишут местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Как сообщают в сети, жители районов Капотня, Марьино и Братеево около 02:30 13 февраля наблюдали в небе огненное зарево.

Очевидцы также сообщили, что на место спешили скорая и две пожарные машины. Зато в московском управлении МЧС утверждали, что якобы "действующих пожаров на территории Москвы нет". Информация о пострадавших также не поступала

Некоторые из россиян допускают, что огненное зарево возникло якобы из-за того, что на НПЗ проводятся плановые работы по сжиганию топлива.

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Дополнение

Отмечается, что НПЗ "Газпромнефти" в Капотне обеспечивает 40% потребностей москвы в бензине и 50% в дизельном топливе, а также является основным поставщиком топлива для столичных аэропортов.

Напомним

На прошлой неделе, 9 февраля, беспилотники СБУ ударили сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае - не только по ильскому, но и по афипскому предприятиям.