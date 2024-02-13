Огненное зарево в небе: ночью в москве вспыхнул масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода
Киев • УНН
В ночь на 13 февраля жители московских районов Капотня, Марьино и Братеево наблюдали в небе огненное зарево в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть".
В ночь на 13 февраля в москве в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефти" в небе появилось огненное зарево. Об этом пишут местные Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Как сообщают в сети, жители районов Капотня, Марьино и Братеево около 02:30 13 февраля наблюдали в небе огненное зарево.
Очевидцы также сообщили, что на место спешили скорая и две пожарные машины. Зато в московском управлении МЧС утверждали, что якобы "действующих пожаров на территории Москвы нет". Информация о пострадавших также не поступала
Некоторые из россиян допускают, что огненное зарево возникло якобы из-за того, что на НПЗ проводятся плановые работы по сжиганию топлива.
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Дополнение
Отмечается, что НПЗ "Газпромнефти" в Капотне обеспечивает 40% потребностей москвы в бензине и 50% в дизельном топливе, а также является основным поставщиком топлива для столичных аэропортов.
Напомним
На прошлой неделе, 9 февраля, беспилотники СБУ ударили сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае - не только по ильскому, но и по афипскому предприятиям.
Огненное зарево в небе: ночью в москве вспыхнул масштабный пожар вблизи нефтеперерабатывающего завода
В ночь на 13 февраля жители московских районов Капотня, Марьино и Братеево наблюдали в небе огненное зарево в районе нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть".
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