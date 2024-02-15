В Москве загорелось здание "Известия холл"

В центре Москвы вспыхнуло здание "Известия холл", огнем охвачена кровля помещения, пишет SHOT. Предварительно, в результате пожара пострадавших нет, передает УНН.

Детали

На Пушкинской площади в центре Москвы начался пожар в здании "Известия холл", на месте работают пожарные.

Как отмечает SHOT, пожар быстро распространяется внутри здания, а с крыши валит густой черный дым. Телеграм канал также опубликовал кадры пожара. На место происшествия приехало несколько машин МЧС, информации о пострадавших нет.

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