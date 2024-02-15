В Москве загорелось здание "Известия холл"
В центре Москвы загорелась крыша здания "Известий-Холла", охватив пламенем всю кровлю.
Украинские перевозчики заблокируют границу с Польшей
Украинские перевозчики заблокируют пограничный переход Ягодин-Дорогуск с Польшей 15 февраля в знак протеста против польской блокады и неравного отношения к украинским перевозчикам.
В Украине - масштабная воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью
Украина объявила общенациональную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов со стороны вражеской авиации и кораблей в Черном море.
Ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине - погиб по меньшей мере один человек
В результате ракетного удара российских войск по жилому району в Чугуеве Харьковской области ночью погиб по меньшей мере один человек.
В Индии происходят крупные крестьянские протесты - столица забаррикадировалась от фермеров
Тысячи индийских фермеров собрались за пределами Нью-Дели, чтобы потребовать вмешательства правительства для поддержки сельского хозяйства, включая гарантированные цены на урожай и отмену кредитов.
Игнат: Украина экстренно переходит на новый тип самолета F-16
Украина срочно переходит на самолеты F-16 с помощью других стран из-за обучения авиационной коалиции.
Bloomberg: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам
Как сообщается, в случае переизбрания Дональд Трамп будет подталкивать руководство Украины к переговорам с Россией, чтобы положить конец конфликту.
США запустят на орбиту спутники слежения гиперзвукового оружия
США выведут на орбиту 6 спутников слежения, 2 из которых будут следить за гиперзвуковыми ракетами, а 4 - за истребителями, как объявил Пентагон.
В КНДР испытали ракету класса "земля-корабль"
Северная Корея испытала новую ракету класса "земля-корабль", которая пролетела над Японским морем более 1400 секунд и попала в целевой катер под наблюдением Ким Чен Ына.
Fox News: Директор ФБР совершил неофициальную поездку в Израиль
Директор ФБР Кристофер Рэй совершил неофициальный визит в Израиль, где встретился с руководителями спецслужб, чтобы обсудить противостояние угрозам со стороны Ирана и Хезболлы.