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У МОН розповіли, як убезпечують українських дітей в навчальних закладах. У школах вважають, що рекомендацій недостатньо

Київ • УНН

 • 26038 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. В українських школах з відповідальністю ставляться до безпеки учнів під час навчального процесу з виконанням всіх комплексних заходів. У закладах освіти протягом останніх років за ініціативи керівників шкіл встановлено муніципальну охорону та електронно-пропускні системи доступу. Про це у відповіді на запит УНН зазначило Міністерство освіти і науки України.

У МОН розповіли, як убезпечують українських дітей в навчальних закладах. У школах вважають, що рекомендацій недостатньо

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У МОН зазначають, що однією з умов безпеки учнів є укладення договорів з охоронними підприємствами, а також встановлення у школах системи відеоспостереження та впровадження електронно-пропускних системи доступу до закладу освіти.

У той же час, в закладах освіти основною проблемою правил безпеки залишається відсутність муніципальної охорони для дітей, що посилює рівень небезпеки. Про це в коментарі УНН розповіла директорка Київської школи № 5 Світлана Олексюк.

Цитата

“Необхідно негайно вживати заходів для того, щоб забезпечити муніципальною чи спеціальною охороною коштом громади міста Києва в кожній школі, адже найняті пости охорони батьками не виконують тих функцій і не мають права взагалі бути в комунальних школах. Необхідно встановлення камер, слідкування за цими відеокамерами по всьому периметру шкільних дворів та приміщень”, - зазначила директорка.

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Олексюк наголосила, що проблема з охороною є в багатьох школах. В ролі охоронців виступають вахтери та сторожі, які, частіше за все, є літніми людьми. А в якості контролю безпеки, школа створила особисту систему, за якою, батьки та діти можуть потрапити до школи лише у відведені години. Для цього, особисто повідомляється розклад, який не оприлюднюється на офіційних джерелах.

Цитата

“Ми знаходимось у центрі міста біля ботанічного саду. Ми повністю закрили територію школи. Всі знають розклад відкриття школи і воріт, коли діти та батьки заходять. Це відбувається в певний час, потім ми закриваємось. І це додало нам порядок та безпеку. Тому що, у нас група продовженого гуляє на вулиці, а одночасно це 300 дітей. І ми не могли дозволити, щоб в цей час на території школи блукав будь-хто. У випадку, якщо хтось з батьків або родичів має потрапити під час закриття воріт до школи, ми надаємо певні контакти, щоб вони могли в особистому порядку зателефонувати та їм вийшли на зустріч і пропустили. Ми попросили дотримуватися певних правил ще давно”, - зазначила Олексюк.

Та не дивлячись на це, директорка запевняє, що певні дотримання заходів безпеки все ж є. Так, у школі почалися встановлювати камери, які підключені до Київських груп реагування.

Цитата

“У нас почалося встановлення камер. І, дійсно, в периметр шкільного двору і частково вхід в школу перекривається. Але дуже важливий момент в тому, чи розуміють батьки, чому обмежено вхід до школи. Тобто, якщо винести за рамки карантинних обмежень, то ми б хотіли, щоб була присутня ще фізична охорона, і це не має бути бабуся-вахтер чи сторож. У нас є відеокамери, але все одно потрібна фізична охорона. Тобто, в Києві такі комплекси дійсно почались. Ми знаємо, що камери підключені до Київських груп реагування”, - резюмувала директорка.

Нагадаємо

Вранці 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв влаштував масове вбивство у школі №175 в Казані, у якій він раніше вчився. В результаті стрілянини загинули дев'ять осіб, в тому числі семеро дітей, 21 людина була поранена. Усі загиблі напередодні були опізнані. 12 травня в Татарстані оголошено днем ​​жалоби. Сьогодні, 12 травня, у Казані у РФ повинні відбутися похорони загиблих.

Хлопець відкрив стрілянину по учнях з рушниці Hatsan Escort, яку легально купив за місяць до цього. Після бійні стрілок добровільно здався поліції.

Як стало відомо раніше з російських ЗМІ, Галявієв був "неконфліктним" студентом, який усвідомив себе "богом" і легально купив дробовик.

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