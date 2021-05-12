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В Минобразования рассказали, как защищают украинских детей в учебных заведениях. В школах считают, что рекомендаций недостаточно

Киев • УНН

 • 26037 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В украинских школах с ответственностью относятся к безопасности учащихся во время учебного процесса с выполнением всех комплексных мероприятий. В учебных заведениях в течение последних лет по инициативе руководителей школ установлено муниципальную охрану и электронно-пропускные системы доступа. Об этом в ответе на запрос УНН отметило Министерство образования и науки Украины.

В Минобразования рассказали, как защищают украинских детей в учебных заведениях. В школах считают, что рекомендаций недостаточно

Детали

В Минобразования отмечают, что одним из условий безопасности учащихся является заключение договоров с охранными предприятиями, а также установление в школах системы видеонаблюдения и внедрение электронно-пропускных систем доступа в учреждение образования.

В то же время, в учебных заведениях основной проблемой правил безопасности остается отсутствие муниципальной охраны для детей, что усиливает уровень опасности. Об этом в комментарии УНН рассказала директор Киевской школы № 5 Светлана Олексюк.

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"Необходимо немедленно принимать меры для того, чтобы обеспечить муниципальной или специальной охраной за средства общины города Киева в каждой школе, ведь нанятые посты охраны родителями не выполняют тех функций и не имеют права вообще быть в коммунальных школах. Необходимо установление камер, слежение за этими видеокамерами по всему периметру школьных дворов и помещений", - отметила директор.

Детали

Олексюк отметила, что проблема с охраной есть во многих школах. В роли охранников выступают вахтеры и сторожа, которые, чаще всего, является пожилыми людьми. А в качестве контроля безопасности, школа создала личную систему, по которой, родители и дети могут попасть в школу только в отведенные часы. Для этого, лично сообщается расписание, которое не публикуется на официальных источниках.

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"Мы находимся в центре города возле ботанического сада. Мы полностью закрыли территорию школы. Все знают расписание открытия школы и ворот, когда дети и родители заходят. Это происходит в определенное время, затем мы закрываемся. И это придало нам порядок и безопасность. Потому что, у нас группа продленного гуляет на улице, а одновременно это 300 детей. И мы не могли позволить, чтобы в это время на территории школы бродил кто-либо. В случае, если кто-то из родителей или родственников должен попасть во время закрытия ворот в школу, мы предоставляем определенные контакты, чтобы они могли в индивидуальном порядке позвонить и им вышли на встречу и пропустили. Мы попросили придерживаться определенных правил уже давно", - отметила Олексюк.

Но несмотря на это, директор уверяет, что определенные соблюдения мер безопасности все же есть. Так, в школе начали устанавливать камеры, которые подключены к Киевским группам реагирования.

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"У нас началась установка камер. И, действительно, в периметр школьного двора и частично вход в школу перекрывается. Но очень важный момент в том, что понимают родители, почему ограничено вход в школу. То есть, если вынести за рамки карантина, то мы бы хотели, чтобы присутствовала еще физическая охрана, и это не должна быть бабушка-вахтер или охранник. У нас есть видеокамеры, но все равно нужна физическая охрана. То есть, в Киеве такие комплексы действительно начались. Мы знаем, что камеры подключены к Киевским группам реагирования", - резюмировала директор.

Напомним

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовое убийство в школе №175 в Казани, в которой он раньше учился. В результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семеро детей, 21 человек был ранен. Все погибшие накануне были опознаны. 12 мая в Татарстане объявлено днем ​​траура. Сегодня, 12 мая, в Казани в РФ должны состояться похороны погибших.

Парень открыл стрельбу по ученикам из ружья Hatsan Escort, которую легально купил за месяц до этого. После бойни стрелок добровольно сдался полиции.

Как стало известно ранее из российских СМИ, Галявиев был "неконфликтным" студентом, который осознал себя "богом" и легально купил дробовик.

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