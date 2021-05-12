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Стрілянина в школі в Казані: сьогодні планують поховати загиблих дітей

Київ • УНН

 • 35044 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні, 12 травня, у Казані у РФ повинні відбутися похорони загиблих при стрілянині в гімназії №175. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела у російських владних структурах, передає УНН.

Стрілянина в школі в Казані: сьогодні планують поховати загиблих дітей

Цитата:

"Похорони плануються сьогодні. Жалобні церемонії будуть супроводжувати психологи", - сказав співрозмовник агентства.

Деталі

Усього в результаті стрілянини загинули дев'ять осіб, в тому числі семеро дітей, 21 людина була поранена. Усі загиблі напередодні були опізнані. 12 травня в Татарстані оголошено днем ​​жалоби.

Контекст

Вранці 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв влаштував масове вбивство у школі №175 в Казані, у якій він раніше вчився.

Галявієв відкрив стрілянину по учнях з рушниці Hatsan Escort, яку легально купив за місяць до цього. Після бійні стрілок добровільно здався поліції.

Як стало відомо раніше з російських ЗМІ, Галявієв був "неконфліктним" студентом, який усвідомив себе "богом" і легально купив дробовик.

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