Стрілянина в школі в Казані: сьогодні планують поховати загиблих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні, 12 травня, у Казані у РФ повинні відбутися похорони загиблих при стрілянині в гімназії №175. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела у російських владних структурах, передає УНН.
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"Похорони плануються сьогодні. Жалобні церемонії будуть супроводжувати психологи", - сказав співрозмовник агентства.
Деталі
Усього в результаті стрілянини загинули дев'ять осіб, в тому числі семеро дітей, 21 людина була поранена. Усі загиблі напередодні були опізнані. 12 травня в Татарстані оголошено днем жалоби.
Контекст
Вранці 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв влаштував масове вбивство у школі №175 в Казані, у якій він раніше вчився.
Галявієв відкрив стрілянину по учнях з рушниці Hatsan Escort, яку легально купив за місяць до цього. Після бійні стрілок добровільно здався поліції.
Як стало відомо раніше з російських ЗМІ, Галявієв був "неконфліктним" студентом, який усвідомив себе "богом" і легально купив дробовик.