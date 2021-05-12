Стрельба в школе в Казани: сегодня планируют похоронить погибших детей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сегодня, 12 мая, в Казани в РФ должны состояться похороны погибших при стрельбе в гимназии №175. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских властных структурах, передает УНН.
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"Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи", - сказал собеседник агентства.
Детали
Всего в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семеро детей, 21 человек был ранен. Все погибшие накануне были опознаны. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.
Контекст
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовое убийство в школе №175 в Казани, в которой он раньше учился.
Галявиев открыл стрельбу по ученикам из ружья Hatsan Escort, которое легально купил за месяц до этого. После бойни стрелок добровольно сдался полиции.
Как стало известно ранее из российских СМИ, Галявиев был "неконфликтным" студентом, который осознал себя "богом" и легально купил дробовик.