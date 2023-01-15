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У Молдові вирішили підірвати боєголовку ракети, виявлену в одному із сіл на кордоні з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Сапери Міністерства внутрішніх справ Молдови ухвалили рішення про керований підрив боєголовки ракети, виявленої в Бричанському районі, недалеко від села Ларга, що на кордоні з Україною. Про це УНН пише з посиланням на молдавські ЗМІ.

У Молдові вирішили підірвати боєголовку ракети, виявлену в одному із сіл на кордоні з Україною

Деталі

Також повідомляється про створення зони безпеки.

Так, за даними МВС, 15 січня відбудеться керований підрив залишків ракети, виявлених у Бричанському районі.

Для усунення небезпеки будуть задіяні змішані бригади саперів МВС і Міноборони для контрольованого підриву вибухової речовини, виявленої в залишках ракети, які були знайдені після розширення зони дослідження минулої ночі в районі села Ларга.

Через ризики, пов'язані з наявністю вибухівки, бригади національної поліції і прикордонної поліції вжили спеціальних заходів щодо забезпечення контролю периметра, щоб знизити ризик небезпеки для місцевого населення.

Додамо

Раніше повідомлялося, що співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети в Бричанському районі, що межує з Україною.

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