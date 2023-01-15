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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Молдове решили взорвать боеголовку ракеты, обнаруженную в одном из сел на границе с Украиной

Киев • УНН

 • 343488 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Саперы Министерства внутренних дел Молдовы приняли решение об управляемом подрыве боеголовки ракеты, обнаруженной в Брычанском районе, недалеко от села Ларга, что на границе с Украиной. Об этом УНН пишет со ссылкой на молдавские СМИ.

В Молдове решили взорвать боеголовку ракеты, обнаруженную в одном из сел на границе с Украиной

Детали

Также сообщается о создании зоны безопасности.

Так, по данным МВД, 15 января, произойдет управляемый подрыв остатков ракеты, обнаруженных в Бричанском районе.
Для устранения опасности будут задействованы смешанные бригады саперов МВД и Минобороны для контролируемого подрыва взрывчатого вещества, обнаруженного в остатках ракеты, которые были найдены после расширения зоны исследования прошлой ночью в районе села Ларга.

Из-за рисков, связанных с наличием взрывчатки, бригады национальной полиции и пограничной полиции предприняли специальные меры по обеспечению контроля периметра, чтобы снизить риск опасности для местного населения.

Добавим

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Брычанском районе, граничащем с Украиной.

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