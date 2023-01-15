В Молдове решили взорвать боеголовку ракеты, обнаруженную в одном из сел на границе с Украиной

Детали

Также сообщается о создании зоны безопасности.

Так, по данным МВД, 15 января, произойдет управляемый подрыв остатков ракеты, обнаруженных в Бричанском районе.

Для устранения опасности будут задействованы смешанные бригады саперов МВД и Минобороны для контролируемого подрыва взрывчатого вещества, обнаруженного в остатках ракеты, которые были найдены после расширения зоны исследования прошлой ночью в районе села Ларга.

Из-за рисков, связанных с наличием взрывчатки, бригады национальной полиции и пограничной полиции предприняли специальные меры по обеспечению контроля периметра, чтобы снизить риск опасности для местного населения.

Добавим

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Брычанском районе, граничащем с Украиной.