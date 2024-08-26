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У мінську відповіли на прохання МЗС України щодо відведення військ від кордону

У мінську відповіли на прохання МЗС України щодо відведення військ від кордону

Київ • УНН

 • 101026 перегляди

МЗС Білорусі заявляє, що не отримувало офіційних звернень від України щодо відведення військ від кордону. Білорусь звинувачує Україну в провокаціях і запуску дронів над своєю територією.

Після заклику МЗС України до білорусі з проханням відвести війська від кордону, у мінську заявили, що не отримували від Києва офіційних звернень щодо питання. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ білорусі Анатолій Глаз, передають білоруські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Офіційно такі звернення (про відведення військ - реж.) від української сторони ні в якому вигляді до нас не надходили. Ми лише бачили це повідомлення на просторах інтернету. Знаєте, там вистачає всякого. Тож ми самі були б вдячні, якби хтось зміг нам роз'яснити логіку подібних заяв. Як на нашу думку, дуже хитромудру

- заявив білоруський посадовець. 

Глаз знову заявив про нібито запущені над Білоруссю українські дрони та "постійні провокації" з українського боку, через що білоруські збройні сили змушені виконувати "завдання із забезпечення безпеки території Білорусі та наших громадян".

лукашенко стверджує про "знищення повітряних цілей" над білоруссю10.08.24, 13:19 • 36837 переглядiв

Але ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки. А якою логікою керується українська сторона, ми не знаємо. Можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овацій із Заходу. Однак головне в такій грі – не перехитрити самих себе

- заявив речник МЗС білорусі.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння у зв'язку з недружніми діями Республіки Білорусь.

За даними українських розвідувальних органів, збройні сили Білорусі, під виглядом навчань, зосереджують значну кількість особового складу, включаючи Сили спеціальних операцій, озброєння та військову техніку, в Гомельській області поблизу північних кордонів України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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