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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В минске ответили на просьбу МИД Украины об отводе войск от границы

В минске ответили на просьбу МИД Украины об отводе войск от границы

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 17:04  •  42688 просмотра

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МИД Беларуси заявляет, что не получало официальных обращений от Украины по отводу войск от границы. Беларусь обвиняет Украину в провокациях и запуске дронов над своей территорией.

После призыва МИД Украины к Беларуси с просьбой отвести войска от границы, в Минске заявили, что не получали от Киева официальных обращений по вопросу. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передают белорусские СМИ, пишет УНН.

Детали

Официально такие обращения (об отводе войск - реж.) от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали. Мы лишь видели это сообщение на просторах интернета. Знаете, там хватает всякого. Поэтому мы сами были бы благодарны, если бы кто-то смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, очень хитроумную

- заявил белорусский чиновник. 

Глаз снова заявил о якобы запущенных над Беларусью украинских дронах и «постоянных провокациях» с украинской стороны, из-за чего белорусские вооруженные силы вынуждены выполнять «задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан».

лукашенко стверджує про "знищення повітряних цілей" над білоруссю10 августа 2024, 10:19 • 36551 просмотр

Но вы же понимаете, что это в рамках классической логики. А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем. Возможно, здесь присутствует какая-то хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление или на получение оваций с Запада. Однако главное в такой игре - не перехитрить самих себя

- заявил представитель МИД Беларуси.

Напомним,

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с недружественными действиями Республики Беларусь.

По данным украинских разведывательных органов, вооруженные силы Беларуси, под видом учений, сосредотачивают значительное количество личного состава, включая Силы специальных операций, вооружение и военную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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