В минске ответили на просьбу МИД Украины об отводе войск от границы

После призыва МИД Украины к Беларуси с просьбой отвести войска от границы, в Минске заявили, что не получали от Киева официальных обращений по вопросу. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передают белорусские СМИ, пишет УНН.

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Официально такие обращения (об отводе войск - реж.) от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали. Мы лишь видели это сообщение на просторах интернета. Знаете, там хватает всякого. Поэтому мы сами были бы благодарны, если бы кто-то смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, очень хитроумную - заявил белорусский чиновник.

Глаз снова заявил о якобы запущенных над Беларусью украинских дронах и «постоянных провокациях» с украинской стороны, из-за чего белорусские вооруженные силы вынуждены выполнять «задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан».

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Но вы же понимаете, что это в рамках классической логики. А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем. Возможно, здесь присутствует какая-то хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление или на получение оваций с Запада. Однако главное в такой игре - не перехитрить самих себя - заявил представитель МИД Беларуси.

Напомним,

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с недружественными действиями Республики Беларусь.

По данным украинских разведывательных органов, вооруженные силы Беларуси, под видом учений, сосредотачивают значительное количество личного состава, включая Силы специальных операций, вооружение и военную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины.