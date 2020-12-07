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У Мінреінтеграції оприлюднили графік роботи пересувних мобільних підрозділів Ощадбанку біля ОРДЛО

У Мінреінтеграції оприлюднили графік роботи пересувних мобільних підрозділів Ощадбанку біля ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило графік роботи пересувних мобільних підрозділів Ощадбанку біля лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях з 7 по 11 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

“Графік роботи пересувних мобільних підрозділів “Ощадбанку” біля лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях з 7 по 11 грудня. З метою розширення території банківського обслуговування населення та забезпечення державою своєчасного виконання соціальних виплат та допомог біля лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях, АТ “Ощадбанк” здійснюються заходи щодо функціонування пересувних мобільних підрозділів банку на базі автомобіля “КРАЗ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основні задачі мобільних підрозділів такі:

- забезпечити виконання соціальної місії та реалізації доручень покладених державою на АТ “Ощадбанк”;

- покращити якість та доступність банківських послуг для мешканців найвіддаленіших населених пунктів Донецької та Луганської області, які розташовані вздовж лінії розмежування на території підконтрольній українській владі;

- максимально охопити банківськими послугами внутрішньо переміщених осіб та місцеве населення біля лінії розмежування, у тому числі поблизу КПВВ. Пересувний мобільний підрозділ АТ Ощадбанк на базі автомобіля КРАЗ в Донецькій області на даний момент знаходиться на ремонті.

Вказано, що на Луганщині пересувний підрозділ будуть працювати з 9:00 до 15:00 у різних населених пунктах, в залежності від дати. Так, 7, 9 та 11 грудня підрозділ працюватиме у місті Золотому, 8 грудня - у Трьохізбенці, а 10 грудня - у смт Тошківка-1. Донецьке обласне управління АТ “Ощадбанк” до кінця робочого тижня не працюватиме.

Нагадаємо, аналітики назвали сценарій щодо конфлікту на Донбасі, який влаштує більшість українців.

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