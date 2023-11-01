У міноборони росії заявили, що нібито збили дрон над бєлгородською областю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. міноборони росії стверджує, що нібито було знищено безпілотник над білгородською областю рф засобами ППО. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Деталі
У міноборони рф заявили, що сьогодні близько 18:10 за московським часом, нібито засобами ППО було знищено БПЛА над бєлгородською областю.
Повідомляється, що було припинено спробу здійснити атаку по об'єктах на території російської федерації.
Доповнення
31 жовтня міністерство оборони рф також заявляло про нібито збиття дрона над бєлгородщиною.