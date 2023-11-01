В минобороны рф заявили, что якобы сбили дрон над белгородской областью
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. минобороны россии утверждает, что якобы было уничтожено беспилотник над белгородской областью рф средствами ПВО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
Детали
В минобороны рф заявили, что сегодня около 18:10 по московскому времени, якобы средствами ПВО был уничтожен БПЛА над белгородской областью.
Сообщается, что была пресечена попытка совершить атаку по объектам на территории российской федерации.
Дополнение
31 октября министерство обороны рф также заявляло о якобы сбитии дрона над белгородщиной.