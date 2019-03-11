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У Мінкультури повідомили подробиці засідання суду щодо "скіфського золота"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Власником культурних цінностей є держава Україна та український народ. На цьому наголосив міністр культури України Євген Нищук, який представляє уряд на засіданні Апеляційного суду в Амстердамі у справі про “скіфське золото”, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінкультури.

Як повідомили у прес-службі, Нищук під час свого виступу зазначив, що експонати виставки, які виставлялися в Музеї Алларда Пірсона, перебували там відповідно до договорів між даним Музеєм та низкою українських музеїв, частина з яких розташована в АР Крим. Всі договори були підписані сторонами ще до здійснення Російською Федерацією незаконної окупації півострова, а більшість музейних предметів цієї виставки (це дві тисячі одинадцять одиниць зберігання та п’ятисот шістдесят п’ять музейних предметів) є знахідками, одержаними в результаті археологічних досліджень. Відповідно до Закону України “Про охорону археологічної спадщини” такі знахідки є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України.

“Відповідно до законодавства України, власником спірних культурних цінностей є унітарна держава Україна, народ України, а не її адміністративно-територіальна одиниця Автономна Республіка Крим і тим більше, не суб’єкт Російської Федерації, чи музеї. Спірні музейні експонати є культурною спадщиною України і призначені для використання, в тому числі, публічного представлення у якості культурних цінностей саме України”, — наголосив Євген Нищук.

За його словами, “вже більше 2-х років Україна бореться зі збройною агресією Російської Федерації на своїй території, і цей конфлікт давно вийшов за межі регіонального, а сьогодні ще й несе загрозу збереженню національного надбання України. Тепер, коли Україна de facto тимчасом не може здійснювати свій суверенний контроль над Кримом і забезпечувати доступ до експонатів своїм громадянам, спірні музейні експонати використовуються не як українська культурна спадщина, а вже як російська, що підтверджують численні факти. Використання ж спірних музейних предметів у якості культурної спадщини Російської Федерації є їх нецільовим використанням, що, відповідно до законодавства України, є підставою для припинення державою, як власником майна, права музейних закладів на оперативне управління спірними музейними предметами та їх вилучення у музеїв”.

Як зазначив міністр культури України, враховуючи незаконну окупацію Криму Російською Федерацією та той факт, що Музейний фонд України є національним багатством та невід’ємною складовою культурної спадщини України, що охороняється законом, наказом Міністерства культури України основним зберігачем усіх зазначених вище музейних предметів державної частини Музейного фонду України у кількості 565 музейних предметів (2111 одиниць зберігання), було визначено Національний музей історії України.

У прес-службі відомства додали, що під час судового слухання, “адвокати так званих „українських кримських музеїв“ наводять абсурдні аргументи щодо неможливості повернення музейних цінностей на територію України, серед іншого, що „півострів Крим є подарунком від Росії Україні в 1954 році“. Звучать безпідставні звинувачення України в пропаганді та тиску, яка на ідеологічному підґрунті прислала до суду велику делегацію, не акцентуючи увагу на тому, що представники кримських музеїв не отримали візи, оскільки подали російські документи на їх отримання”.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама визначив 11 червня як орієнтовну дату винесення рішення у справі про "скіфське золото".

На території Нідерландів перебуває понад 565 музейних предметів колекції "Крим. Золотий острів у Чорному морі" з Музейного фонду України. Здебільшого це археологічні знахідки. Страхова вартість колекції – 10 млн євро.

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