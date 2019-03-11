Справа про "скіфське золото": суд Амстердама назвав орієнтовну дату винесення рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Апеляційний суд Амстердама визначив орієнтовну дату винесення рішення у справі про "скіфське золото". Про це повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Апеляційний суд Амстердама визначив 11 червня як орієнтовну дату винесення рішення у справі про "скіфське золото", - написав Петухов.
Раніше Петухов заявив, що Україна сподівається, що апеляційний суд в Нідерландах прийме рішення на користь України у справі про "скіфське золото".
Нагадаємо, апеляційний суд Амстердама у понеділок, 11 березня, розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну “скіфського золота”.
15 лютого Україна подала додаткові докази, серед яких – експертний висновок стосовно питань застосування Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності 1970 року професора Франческо Франчіоні та експертний висновок з питань міжнародного публічного права, які мають значення для розгляду справи, професора Ніко Шрейвера.
На території Нідерландів - понад 565 музейних предметів колекції "Крим. Золотий острів у Чорному морі" з Музейного фонду України. Здебільшого це археологічні знахідки. Страхова вартість колекції – 10 млн євро.
Додамо, 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні. Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.