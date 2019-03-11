Дело о "скифском золоте": суд Амстердама назвал ориентировочную дату вынесения решения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Апелляционный суд Амстердама определил ориентировочную дату вынесения решения по делу о "скифском золоте". Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о "скифском золоте", - написал Петухов.
Ранее Петухов заявил, что Украина надеется, что апелляционный суд в Нидерландах примет решение в пользу Украины в деле о "скифском золоте".
Напомним, апелляционный суд Амстердама в понедельник, 11 марта, начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота".
15 февраля Украина подала дополнительные доказательства, среди которых - экспертное заключение по вопросам применения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 профессора Франческо Франчиони и экспертное заключение по вопросам международного публичного права, имеющие значение для рассмотрения дела, профессора Нико Шрейвера.
На территории Нидерландов - более 565 музейных предметов коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" с Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - 10 млн евро.
Добавим, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине. Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.