В Минкультуры сообщили подробности заседания суда относительно "скифского золота"

Как сообщили в пресс-службе, Нищук во время своего выступления отметил, что экспонаты выставки, которые выставлялись в Музее Аллард Пирсон, что находились там в соответствии с договорами между данным Музеем и рядом украинских музеев, часть из которых расположена в АР Крым. Все договоры были подписаны сторонами еще до Российской Федерацией незаконной оккупации полуострова, а большинство музейных предметов этой выставки (это две тысячи одиннадцать единиц хранения и 565 музейных предметов) являются находками, полученными в результате археологических исследований. В соответствии с Законом Украины “Об охране археологического наследия” такие находки являются государственной собственностью и принадлежат к государственной части Музейного фонда Украины.

“Согласно законодательству Украины, владельцем спорных культурных ценностей является унитарное государство Украина, народ Украины, а не ее административно-территориальная единица Автономная Республика Крым и тем более, не субъект Российской Федерации, или музеи. Спорные музейные экспонаты являются культурным наследием Украины и предназначены для использования, в том числе, общественного обозрения в качестве культурных ценностей именно Украины”, — подчеркнул Евгений Нищук.

По его словам, “уже более 2-х лет Украина борется с вооруженной агрессией Российской Федерации на своей территории, и этот конфликт давно вышел за пределы регионального, а сегодня еще и несет угрозу сохранению национального достояния Украины. Теперь, когда Украина de facto временно не может осуществлять свой суверенный контроль над Крымом и обеспечивать доступ к экспонатам своим гражданам, спорные музейные экспонаты используются не как украинское культурное наследие, а уже как российское, что подтверждают многочисленные факты. Использование же спорных музейных предметов в качестве культурного наследия Российской Федерации является их нецелевым использованием, что, согласно законодательству Украины, является основанием для прекращения государством, как собственником имущества, права музейных заведений на оперативное управление спорными музейными предметами и их изъятия у музеев”.

Как отметил министр культуры Украины, учитывая незаконную оккупацию Крыма Российской Федерацией и тот факт, что Музейный фонд Украины является национальным богатством и неотъемлемой составляющей культурного наследия Украины, охраняемый законом, приказом Министерства культуры Украины основным хранителем всех указанных выше музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины в количестве 565 музейных предметов (2111 единиц хранения), было определено Национальный музей истории Украины.

В пресс-службе ведомства добавили, что во время судебного слушания, “адвокаты так называемых” украинских крымских музеев “приводят абсурдные аргументы о невозможности возвращения музейных ценностей на территорию Украины, среди прочего, что ”полуостров Крым является подарком от России Украине в 1954 году". Звучат необоснованные обвинения Украины в пропаганде и давлении, которая на идеологическом основе прислала в суд большую делегацию, не акцентируя внимание на том, что представители крымских музеев не получили визы, поскольку подали российские документы на их получение".

Напомним, Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о “скифском золоте".

На территории Нидерландов находится более 565 музейных предметов коллекции “Крым. Золотой остров в Черном море” с Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции — 10 млн евро.