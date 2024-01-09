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У заступника міністра оборони Умєрова з'явилась нова радниця: що відомо

У заступника міністра оборони Умєрова з'явилась нова радниця: що відомо

Київ • УНН

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Богдана Ярова, голова громадської організації, була призначена радником заступника міністра оборони України.

Міністерство оборони призначило члена Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, голову ГО "Мрія дітей України" Богдану Ярову радницею заступника міністра оборони. Про це йдеться на сайті міністерства, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в Міноборони, Богдану Ярову призначено радницею заступника Міністра оборони України (на громадських засадах).

"‎Призначення Богдани Ярової – це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід та рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях", – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Кліменков наголосив, що Ярова посилить команду Міноборони для ще ефективнішого запобігання корупції при проведенні закупівель для ЗСУ

Нагадаємо

10 квітня 2023 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, до якої увійшла і Богдана Ярова.

Богдана Ярова поскаржилася, що відтепер не має жодного відношення до закупівель міністерства оборони. А також заявила, що Громадську Антикорупційну раду при Міноборони, нібито, ігнорують.

Павло Башинський

Павло Башинський

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