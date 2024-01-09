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У министра обороны Умерова появилась новая заместительница: что известно

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 18:50  •  1505 просмотра

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Богдана Яровая, председатель общественной организации, была назначена советником заместителя министра обороны Украины.

Министерство обороны назначило члена Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, председателя ОО "Мечта детей Украины" Богдану Яровую советником заместителя министра обороны. Об этом говорится на сайте министерства, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Минобороны, Богдана Яровая назначена советником заместителя Министра обороны Украины (на общественных началах).

"Назначение Богданы Яровой - это шаг к фундаментальным изменениям в системе. Ее опыт и решительность не оставят ни единого шанса для коррупции в закупках", - сказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Клименков отметил, что Яровая усилит команду Минобороны для еще более эффективного предотвращения коррупции при проведении закупок для ВСУ

Напомним

10 апреля 2023 года тогдашний министр обороны Алексей Резников утвердил состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, в который вошла и Богдана Яровая.

Богдана Яровая пожаловалась, что отныне не имеет никакого отношения к закупкам министерства обороны. А также заявила, что Общественный Антикоррупционный совет при Минобороны, якобы, игнорируют.

Павел Башинский

Павел Башинский

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