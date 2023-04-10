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Резніков затвердив склад Громадської антикорради при Міноборони: названо імена

Резніков затвердив склад Громадської антикорради при Міноборони: названо імена

Київ • УНН

 • 679229 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ “Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України”, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Підписання наказу відбулося на підставі рішення, прийнятого Комісією із забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України на засіданні 31 березня 2023 року

Відповідна Комісія вирішила вважати обраними кандидатів до складу Громадської антикорупційної ради, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами голосування, а саме:

1. Геращенко Олександр Володимирович – від ГО “Центр протидії рейдерству та корупції”;

2. Григорян Артак Володійович – від ГО “Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”;

3. Грушовець Євген Анатолійович – від ВГО “Асоціація правників України”;

4. Кальницький Віталій Володимирович – від ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;

5. Кривошея Геннадій Григорович – від ГО “Разом проти корупції”;

6. Масюк Віталій Володимирович – від ГО “НОВА ЧЕСНА УКРАЇНА”;

7. Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – від ГО “СОРОРІТАС“;

8. Оджиковський Віталій Олегович – від ВГО “Асоціація правників України”;

9. Остапенко Дмитро Миколайович – від ВГО “Асоціація правників України”;

10. Піонтковський Костянтин Анатолійович – від ГО “Всеукраїнське об’єднання “Автомайдан”;

11. Прудковських Віктор Вячеславович – від ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;

12. Свірко Олег Станіславович – від ГО “СОРОРІТАС”;

13. Трегуб Олена Миколаївна – від ГО“Незалежна антикорупційна комісія”;

14. Шуба Анастасія Вадимівна від – ГО “АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА”;

15. Ярова Богдана Едуардівна – від ГО “СОРОРІТАС”.

Тож, сьогодні наказом затверджено відповідний Склад Громадської антикорради при Міноборони.

Як повідомили у міноборони, установче засідання Громадської антикорупційної ради відбудеться найближчим часом після узгодження дати засідання з усіма обраними членами Ради.

Доповнення

Міністерство оборони затвердило положення про Громадську антикорупційну раду при міністерстві.

24 березня на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції проходило відкрите загальнонаціональне онлайн голосування за майбутніх членів Антикорради при Міністерстві оборони України.

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