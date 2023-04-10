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Резников утвердил состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны: названы имена

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ “Об утверждении состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины”, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Подписание приказа состоялось на основании решения, принятого Комиссией по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины на заседании 31 марта 2023 года.

Соответствующая Комиссия решила считать избранными кандидатов в состав Общественного антикоррупционного совета, которые набрали наибольшее количество голосов по результатам голосования, а именно:

1. Геращенко Александр Владимирович – от ОО “Центр противодействия рейдерству и коррупции”;

2. Григорян Артак Владимирович – от ОО “Всеукраинское объединение “Автомайдан”;

3. Грушовец Евгений Анатольевич – от ВОО “Ассоциация юристов Украины”;

4. Кальницкий Виталий Владимирович – от ОО “АНТИКОРУПЦИОННАЯ СОКИРА”;

5. Кривошея Геннадий Григорьевич – от ОО “Вместе против коррупции”;

6. Масюк Виталий Владимирович – от ОО “НОВАЯ ЧЕСТНАЯ УКРАИНА”;

7. Николаенко Татьяна Владимировна – от ОО “СОРОРИТАС“;

8. Оджиковский Виталий Олегович – от ВОО “Ассоциация юристов Украины”;

9. Остапенко Дмитрий Николаевич – от ВОО “Ассоциация юристов Украины”;

10. Пионтковский Константин Анатольевич – от ОО “Всеукраинское объединение “Автомайдан”;

11. Прудковских Виктор Вячеславович – от ОО “АНТИКОРУПЦИОННАЯ СОКИРА”;

12. Свирко Олег Станиславович – от ОО “СОРОРИТАС”;

13. Трегуб Елена Николаевна – от ОО “Независимая антикоррупционная комиссия”;

14. Шуба Анастасия Вадимовна – от ОО “АНТИКОРУПЦИОННАЯ СОКИРА”;

15. Яровая Богдана Эдуардовна – от ОО “СОРОРИТАС”.

Поэтому, сегодня приказом утвержден соответствующий Состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

Как сообщили в Минобороны, учредительное заседание Общественного антикоррупционного совета состоится в ближайшее время после согласования даты заседания со всеми избранными членами Совета.

Дополнение

Министерство обороны утвердило положение об Общественном антикоррупционном совете при министерстве.

24 марта на платформе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проходило открытое общенациональное онлайн голосование за будущих членов Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины.

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