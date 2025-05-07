У Мінфіні розповіли, чи планується підвищення податків
Київ • УНН
Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у 2025 році підвищення податків не планується. Запасів та заходів достатньо, щоб уникнути звернення до парламенту.
У Міністерства фінансів України немає планів у цьому році підвищувати податки. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ми не передбачаємо перегляд ставок податків. До кінця цього року в нас є достатньо запасів, достатньо заходів, які ми зробили та робимо протягом року і які дозволяють нам не звертатися до парламенту про додаткове підвищення податків. Тому в цьому році в нас немає планів щодо підвищення податків
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В березні міністерство фінансів заявило, що не планує підвищення податків для ФОПів.
З 1 грудня 2024 року в Україні набув чинності закон, відомий як "ресурсний" закон про підвищення податків, який має значний вплив на фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та юридичних осіб, що працюють на спрощеній системі оподаткування.
Закон був підписаний Президентом Володимиром Зеленським після численних коригувань, а його публікація була відтермінована на кілька днів. Основним нововведенням стало підвищення ставки військового збору та введення нових правил оподаткування для певних груп платників податків.