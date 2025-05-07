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У Мінфіні розповіли, чи планується підвищення податків

Київ • УНН

 • 5304 перегляди

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у 2025 році підвищення податків не планується. Запасів та заходів достатньо, щоб уникнути звернення до парламенту.

У Мінфіні розповіли, чи планується підвищення податків

У Міністерства фінансів України немає планів у цьому році підвищувати податки. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми не передбачаємо перегляд ставок податків. До кінця цього року в нас є достатньо запасів, достатньо заходів, які ми зробили та робимо протягом року і які дозволяють нам не звертатися до парламенту про додаткове підвищення податків. Тому в цьому році в нас немає планів щодо підвищення податків

- заявив Марченко.

В уряді заявили про поступове відновлення української економіки попри труднощі війни06.05.25, 17:44 • 6084 перегляди

Доповнення

В березні міністерство фінансів заявило, що не планує підвищення податків для ФОПів.

З 1 грудня 2024 року в Україні набув чинності закон, відомий як "ресурсний" закон про підвищення податків, який має значний вплив на фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та юридичних осіб, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Закон був підписаний Президентом Володимиром Зеленським після численних коригувань, а його публікація була відтермінована на кілька днів. Основним нововведенням стало підвищення ставки військового збору та введення нових правил оподаткування для певних груп платників податків.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Сергій Марченко
Міністерство фінансів України
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