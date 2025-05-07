В Минфине рассказали, планируется ли повышение налогов
Киев • УНН
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2025 году повышение налогов не планируется. Запасов и мер достаточно, чтобы избежать обращения в парламент.
У Министерства финансов Украины нет планов в этом году повышать налоги. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Мы не предусматриваем пересмотр ставок налогов. До конца этого года у нас достаточно запасов, достаточно мер, которые мы предприняли и предпринимаем в течение года и которые позволяют нам не обращаться в парламент о дополнительном повышении налогов. Поэтому в этом году у нас нет планов по повышению налогов
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В марте министерство финансов заявило, что не планирует повышение налогов для ФЛП.
С 1 декабря 2024 года в Украине вступил в силу закон, известный как "ресурсный" закон о повышении налогов, который оказывает значительное влияние на физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения.
Закон был подписан Президентом Владимиром Зеленским после многочисленных корректировок, а его публикация была отсрочена на несколько дней. Основным нововведением стало повышение ставки военного сбора и введение новых правил налогообложения для определенных групп налогоплательщиков.