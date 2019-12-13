У Мінфіні назвали суму дефіциту державного боргу за часи незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сума дефіциту державного боргу з 1991 по 2018 року становить 606 мільярдів гривень. Про це повідомила під час брифінгу директор департаменту боргової політики Міністерства фінансів України Поліна Ярова, передає кореспондент УНН.
"Номінальна цифра дефіциту в 1991-2018 роках – 606 мільярдів гривень", - зазначила вона.
Ярова додала, що Україна накопичує державний борг через те, що жодний бюджет не було затверджено з профіцитом, тобто коли доходи переважають над витратами.
"За всі роки незалежності жодного бюджету не було затверджено з профіцитом, а отже не було визначено інших джерел фінансування погашення державного боргу, ніж держані запозичення. Якби існував профіцит, то за рахунок нього можна було погасити борг. Так як його затверджено не було – ми накопичуємо за всі ці роки державний борг, як для фінансування дефіциту, так і для рефінансування тих боргів, які були взяті у попередні періоди", - пояснила вона.
Нагадаємо, у Міністерстві фінансів до 2024 року планують перейти на випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) лише у гривні.