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У Міненерго підтвердили інформацію про збільшення транзиту російського газу через Україну

У Міненерго підтвердили інформацію про збільшення транзиту російського газу через Україну

Київ • УНН

 • 18722 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Обсяг транзиту російського газу через територію України збільшився до кінця січня. Станом на 1 лютого він становив близько 106 млн кубічних метрів. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Так, дійсно. Це відкрита інформація. Ми побачили, що 1 лютого було збільшено обсяги до 106 млн куб. метрів за добу. Це близько до максимального рівня замовленої потужності", - зазначив Галущенко.

Деталі

Водночас він додав, що вже 2 лютого обсяг транзиту становив близько 92 млн куб. метрів на добу.

Галущенко також додав, що Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини. Наразі держава отримала гарантовану потужність - 8 мільйонів кубів на добу, та на лютий заплановано імпорт з Угорщини близько 130 млн кубів газу.

Зокрема, у лютому “Нафтогаз” розпочав імпорт газу з Польщі, Угорщини та Словаччини. На лютий заплановано близько 300 млн кубів газу.

Доповнення

1 лютого вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини до України. Раніше імпорт здійснювали лише за допомогою віртуального реверсу. Як повідомив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну, зокрема на випадок відсутності транзиту.

При цьому 1 лютого вперше за довгий час "Газпром" почав нарощувати постачання газу до Європи, у тому числі через Україну. Однак, постачання газу до Європи, до прикладу, газопроводом "Ямал-Європа" знову зупинилось після короткого відновлення.

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