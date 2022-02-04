В Минэнерго подтвердили информацию об увеличении транзита российского газа через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Объем транзита российского газа через территорию Украины увеличился до конца января. По состоянию на 1 февраля он составлял около 106 млн кубических метров. Об этом во время брифинга сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Да, действительно. Это открытая информация. Мы увидели, что 1 февраля были увеличены объемы до 106 млн куб. метров за сутки. Это близко к максимальному уровню заказанной мощности", - отметил Галущенко.
Детали
В то же время он добавил, что уже 2 февраля объем транзита составил около 92 млн куб. метров в сутки.
Галущенко также добавил, что Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Сейчас государство получило гарантированную мощность - 8 миллионов кубов в сутки, и на февраль запланирован импорт из Венгрии около 130 млн кубов газа.
В частности, в феврале “Нафтогаз” начал импорт газа из Польши, Венгрии и Словакии. На февраль запланировано около 300 млн кубов газа.
Дополнение
1 февраля впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее импорт осуществляли только с помощью виртуального реверса. Как сообщил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину, в частности на случай отсутствия транзита.
При этом 1 февраля впервые за долгое время "Газпром" начал наращивать поставку газа в Европу, в том числе через Украину. Однако, поставка газа в Европу, к примеру, по газопроводу "Ямал-Европа" снова остановилась после короткого возобновления.