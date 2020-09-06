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У Миколаєві знайшли тіла двох чоловіків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У мікрорайоні Варварівка, що у Миколаєві, знайшли тіла двох чоловіків із травмами. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області, інформує УНН.

У Миколаєві знайшли тіла двох чоловіків

"Поліція встановлює обставини смерті двох чоловіків у мкр Варварівка. В обох померлих експерти виявили травми голови та інші тілесні ушкодження. Причини смерті потерпілих встановить судово-медична експертиза. Зараз оперативники працюють над з’ясуванням обставин загибелі чоловіків та розшуком осіб, причетних до вбивств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомо, що 58-річного миколаївця знайшли мертвим на березі річки громадяни, а труп в його будинку виявили вже поліцейські. Другим потерпілим був знайомий господаря, 59-ти років. За словами сусідів, обидва чоловіки вели антисоціальний спосіб життя.

За вказаними фактами слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області розпочали кримінальне провадження за п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство двох або більше осіб", та проводять розслідування. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Тривають слідчо-оперативні заходи.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Рівненщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка та пораненні доньки.

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