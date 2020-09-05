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На Рівненщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка та пораненні доньки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Рівненщині поліцейські затримали жінку, яка застрелила чоловіка та поранила 13-річну доньку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

На Рівненщині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка та пораненні доньки

Так, постріли у будинку сім’ї жителів Рівненського району пролунали сьогодні, п’ятого вересня, орієнтовно о четвертій ночі.

“Поліцейські попередньо встановили, що 44-річна жінка здійснила постріли у власного чоловіка та у (13-річну —ред.) доньку. Потерпілий ще зміг зателефонувати до батька, який викликав поліцію. Однак від спричинених травм 45-річний власник будинку загинув. Його тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що дівчинку каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні з множинними проникаючими пораненнями грудної клітки госпіталізували. У медзаклад доправили і 44-річну зловмисницю із різаними ранами рук та кульовим пораненням у скроню без свідомості.

“Вона затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває у спецпалаті під охороною. Її стан лікарі оцінюють як стабільний, а доньці проводять оперативне втручання”, — зазначається в повідомлені.

За результатами огляду місця події, вилучено всю необхідну слідову інформацію, зокрема травматичну зброю та револьвер під патрон Флобера.

“Що спонукало 44-річну жінку до вчинення таких злочинів, встановлюють поліцейські у рамках досудового розслідування за фактами умисного вбивства та замаху на умисне вбивство малолітньої дитини за частиною 1 статті 115 та частиною 2 статей 15 та 115 Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.

В поліції також повідомили, що сім’я характеризується позитивно. Загиблий працював у будівельній фірмі, а підозрювана займалася викладацькою діяльністю.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині мати вбила сина після того, як він спробував вбити її.

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