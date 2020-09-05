В Ровенской области женщину подозревают в убийстве мужа и ранении дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Ровенской области полицейские задержали женщину, которая застрелила мужа и ранила 13-летнюю дочь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Так, выстрелы в доме семьи жителей Ровенского района прозвучали сегодня, пятого сентября, ориентировочно в четыре ночи.
"Полицейские предварительно установили, что 44-летняя женщина совершила выстрелы в собственного мужа и в (13-летнюю ред.) дочь. Пострадавший еще смог позвонить отцу, который вызвал полицию. Однако от вызванных травм 45-летний владелец дома погиб. Его тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", - говорится в сообщении.
Сообщается, что девочку каретой скорой помощи доставили в больницу с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализирован. В медучреждение доставили и 44-летнюю злоумышленница с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок без сознания.
"Она задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в спецпалате под охраной. Ее состояние врачи оценивают как стабильное, а дочери проводят оперативное вмешательство", - отмечается в сообщении.
По результатам осмотра места происшествия, изъята вся необходимую следовую информацию, в том числе травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера.
"Что побудило 44-летнюю женщину к совершению таких преступлений, устанавливают полицейские в рамках досудебного расследования по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка по части 1 статьи 115 и частью 2 статьи 15 и 115 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении .
В полиции также сообщили, что семья характеризуется положительно. Погибший работал в строительной фирме, а подозреваемая занималась преподавательской деятельностью.
Напомним, в Днепропетровской мать убила сына после того, как он попытался убить ее.