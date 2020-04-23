На Дніпропетровщині мати вбила сина після того, як він спробував вбити її
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В одному з сіл Дніпропетровської області родинна сварка закінчилася смертю: мати вбила сина після того, як він кинувся на неї з ножем. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася у селі Багате. За попередньою інформацією, чоловік 1960 року народження, після вживання алкогольних напоїв, почав сваритися з матір’ю (жінка 1935 року народження).
Остання не витримала та вдарила сина палкою по голові. Після чого чоловік схопив ніж та кинувся на неї, однак їй вдалося вихопити ніж та відкинути його. Після чого жінка взяла кувалду та нанесла кілька ударів синові по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України. Встановлюються усі обставини злочину.
Як повідомляв УНН, жінка вбила та закопала співмешканця, а через два тижні прийшла до поліції з повинною.