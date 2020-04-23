В Днепропетровской области мать убила сына после того, как он попытался убить ее
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В одном из сел Днепропетровской области семейная ссора закончилась смертью: мать убила сына после того, как он бросился на нее с ножом. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Происшествие произошло в селе Богатое. По предварительной информации, мужчина 1960 года рождения, после употребления алкогольных напитков, начал ссориться с матерью (женщина 1935 года рождения).
Последняя не выдержала и ударила сына палкой по голове. После чего мужчина схватил нож и бросился на нее, однако ей удалось выхватить нож и отбросить его. После чего женщина взяла кувалду и нанесла несколько ударов сыну по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Как сообщал УНН, женщина убила и закопала сожителя, а через две недели пришла в полицию с повинной.