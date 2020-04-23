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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36048 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 80382 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 101975 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128211 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128817 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121729 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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В Днепропетровской области мать убила сына после того, как он попытался убить ее

В Днепропетровской области мать убила сына после того, как он попытался убить ее

Киев  •  УНН

 • 40842 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В одном из сел Днепропетровской области семейная ссора закончилась смертью: мать убила сына после того, как он бросился на нее с ножом. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Происшествие произошло в селе Богатое. По предварительной информации, мужчина 1960 года рождения, после употребления алкогольных напитков, начал ссориться с матерью (женщина 1935 года рождения).

Последняя не выдержала и ударила сына палкой по голове. После чего мужчина схватил нож и бросился на нее, однако ей удалось выхватить нож и отбросить его. После чего женщина взяла кувалду и нанесла несколько ударов сыну по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как сообщал УНН, женщина убила и закопала сожителя, а через две недели пришла в полицию с повинной.

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